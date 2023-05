DJ SET VALENTIN WALKER

Dj & producteur, Valentin Walker fusionne avec brio les sonorités d’hier et les pépites sur-vitaminées d’aujourd’hui, invitant le public à l’escapade sonore et inévitablement à la danse !

Abattant les frontières musicales, il mélange à la fois les sonorités synthétiques de la musique électronique comme celle de la house, du hiphop ou encore de la bass music, aux sons organiques et entrainants de l’afro-beat, et de la funk.

Ses maîtres mots : GROOVE, FUN & FUSION !