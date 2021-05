D’Jal revient avec un nouveau spectacle. Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté, D’Jal c’est toujours plus de Rire mais surtout toujours plus d’amour.

Il entremêle les accents des quatre coins du monde et bien entendu le » portugais » et redonne vie à ses personnages fétiches. D’Jal se livre à » Ã coeur ouvert » et nous entraine dans un véritable Hymne à la Vie.