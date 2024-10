DJAMPA est un duo composé de Meglena Sage-Euksuzian au chant, au violon et au piano, et de Christophe Raillard à l’accordéon diatonique.

DJAMPA nous livre des textes ciselés, puissants et sensibles à la fois, qui se mêlent à une musique pleine de virtuosité. Meglena Sage-Euksuzian, auteure-compositrice-interprète, aime profondément la chanson, celle qui propose un regard sur le monde et qui défend des idées.

DJAMPA en concert, c’est l’émotion à fleur de peau et le talent, des textes poignants allant toucher jusqu’à l’intime de chacun.