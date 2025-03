Documentaire : Arménie la route de la soie

« Ce road-trip inédit plonge dans les racines millénaires d’une Arménie dont la survie est encore aujourd’hui menacée.

Ce film révèle tout simplement la vie de ces femmes et de ces hommes, passeurs d’éternité, qui dévoilent les sources et les splendeurs de cette route de la soie, somptueuse et aventureuse, véritable pont entre l’Orient et l’Occident, dont l’héritage vivifiant est en danger. «