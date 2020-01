La pièce débute sur les chapeaux de roue avec ses personnages hauts en couleurs, mais tout ne se passe pas comme prévu, la comédie se retrouve interrompue à plusieurs reprises et les règlements de comptes s’enchainent…

La question se pose : arriveront-elles au bout de cette pièce déjantée ?

Les trois comédiennes redoublent d’énergie et de drôlerie pour emmener les spectateurs dans leur délire et leur univers complètement barré.

Cette comédie écrite à huit mains et mise en scène au cordeau par Michel Frenna va de surprise en surprise et ne nous laisse aucun répit. Un grand moment à ne pas manquer.

Très certainement la comédie de l’année (d’après eux-mêmes).