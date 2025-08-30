Marché, Visites

Donnerie

Faisons de cette 2ème édition de la Donnerie une réussite collective pour moins de déchets et plus de solidarité!

du 01/09/2025 au 05/09/2025

6, ZA les Payots 26140 Andancette Tél. 04 75 03 87 87

Gratuit pour les visiteurs

Le principe est simple :
Déposez vos objets (propres, fonctionnels et faciles à transporter) dans nos déchetteries uniquement sur ces dates :
Déchetterie de Mercurol : du 1er au 5 septembre
Déchetterie de St Sorlin : du 8 au 12 septembre
Déchetterie d’Andancette : du 15 au 19 septembre
Et le 27 septembre, à Andancette, repartez gratuitement avec ce dont vous avez besoin
Objets refusés : gros électroménager, matériaux.
Alors, prêts à donner une 2ème vie à vos objets ?