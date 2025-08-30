Le principe est simple :
Déposez vos objets (propres, fonctionnels et faciles à transporter) dans nos déchetteries uniquement sur ces dates :
Déchetterie de Mercurol : du 1er au 5 septembre
Déchetterie de St Sorlin : du 8 au 12 septembre
Déchetterie d’Andancette : du 15 au 19 septembre
Et le 27 septembre, à Andancette, repartez gratuitement avec ce dont vous avez besoin
Objets refusés : gros électroménager, matériaux.
Alors, prêts à donner une 2ème vie à vos objets ?
Donnerie
Faisons de cette 2ème édition de la Donnerie une réussite collective pour moins de déchets et plus de solidarité!
6, ZA les Payots 26140 Andancette Tél. 04 75 03 87 87
