Donz’air festival

Chaque soirée se termine par un beau concert. Divers animations, buvette et Food trucks enrichiront cette programmation durant les deux

jours, pour votre plus grand plaisir. Avec un feu d’artifice le samedi soir cette année.

Rendez-vous sur le site du Festival www.donzairfestival.fr et sur les réseaux sociaux pour la programmation officielle et les animations.

Ce festival gratuit, original et ancré sur un territoire naturel est produit par Addadif Casi – Vivantmag en partenariat avec la Ville de Donzère

et le Comité des Fêtes.