Double concert Afro Jazz & Fusion

Yo (Afro fusion): Les musiciens de YO vous invitent à un voyage musical coloré et rythmé en Afrique de l’Ouest. Balafon, Sénoufo et guinéen, chant, basse, guitare, flute peuhl, dunons, djembé, batterie, … A travers des compos et des morceaux traditionnels revisités (groove, afrobeat, funk, reggae), ils partagent leur joie, leur énergie pour vous concocter une transe artistique !…

Faliba (Afro-jazz) : Afro-Jazz, Afro-Beat, traditionnels mandingues revisités, chansons world douces ou épicées … Faliba est une fusion harmonieuse et détonante …Une invitation à danser…C’est un quatuor énergique et singulier, puisant ses inspirations dans les musiques d’Afrique de l’ouest. Des mélodies de n’goni et des chants en bambara, entremêlés de riffs de guitare électrique, auxquels est ajouté une teinte cuivrée de sax …Saupoudrez le tout avec une batucada réunie en une seule batterie, et vous obtiendrez ce cocktail qui déménage !! Une invitation au voyage!