Double vernissage chez DIEresidenz

Venez découvrir le fruit d’un mois de résidences croisées entre Die et Berlin ! Petra Spielhagen présente ses photographies de la nature manipulée par l’homme, Nina Maller partage des montages de photographies d’archives et des moulages réalisés à Berlin.

Dans ses photographies et installations, l’artiste berlinoise Petra Spielhagen met en lumière l’interface entre le quotidien et la mise en scène. Pendant son séjour à DIEresidenz, elle se consacre au paysage, fortement marqué et façonné par l’homme, divisé en grilles mesurables. Elle compte également suivre les insectes dans leur quotidien avec son appareil photo.

Pendant sa résidence aux Lichtenberg Studios Berlin, Nina Maller conçoit des montages avec des photographies d’archives du musée de Lichtenberg, dont elle supprime certains éléments pour en faire ressortir l’essence, l’esprit poétique. En parallèle, elle réalise des moulages en argile des matières et matériaux qui l’entourent dans le quartiers : matières végétales, minérales et matériaux de construction – des traces tactiles de son environnement berlinois temporaire.