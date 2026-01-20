Théâtre

Drôles de Coïncidences

Compagnie : L’Electron Libre
Équipe artistique : Dominique Gras, Elodie Fabre et Chantal Flexas
Metteur en scène : Maxence Descamps
Auteur : Maxence Descamps
Durée : 1h15

Drôles de Coïncidences
Le 21/03/2026 20:30

70 Allée E. Farnier ZA des Laurons 26110 Nyons Tél. 07 83 07 59 75

Contacter par mail Site internet
Payant

Trois femmes se retrouvent embarquées dans un tourbillon de coïncidences trop surprenantes pour être dues au hasard… Parviendront-elles à comprendre ce qui leur arrive ? Le destin tente de leur filer un coup de main, mais cela suffira-t-il pour dénouer les fils de cette histoire ? Une enquête drôle et surprenante !