Trois femmes se retrouvent embarquées dans un tourbillon de coïncidences trop surprenantes pour être dues au hasard… Parviendront-elles à comprendre ce qui leur arrive ? Le destin tente de leur filer un coup de main, mais cela suffira-t-il pour dénouer les fils de cette histoire ? Une enquête drôle et surprenante !
Drôles de Coïncidences
Compagnie : L’Electron Libre
Équipe artistique : Dominique Gras, Elodie Fabre et Chantal Flexas
Metteur en scène : Maxence Descamps
Auteur : Maxence Descamps
Durée : 1h15
70 Allée E. Farnier ZA des Laurons 26110 Nyons Tél. 07 83 07 59 75