Drôme de Guitares : Antoine Morinière et Ricardo Gallén

Pour sa 5? soirée, le festival international Drôme de Guitares aura le plaisir d’accueillir deux grands noms de la guitare classique : Antoine Morinière et Ricardo Gallén.

Chacun d’entre eux présentera son récital lors de cette soirée qui s’annonce forte en émotion ! ils proposeront également des masterclass dans le cadre de l’académie internationale et participeront aux jurys des finales du concours international.

Nous sommes particulièrement heureux de les accueillir pour la première fois à l’occasion de cette 10? édition du festival.

Nous remercions chaleureusement le Théâtre de la ville de Valence pour son soutien et la participation active à l’organisation de ce concert.