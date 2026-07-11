Drôme de Guitares : Duo Decacorda et Ana Vidovi?

4? soirée du festival : un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer !

Nous aurons l’immense honneur d’accueillir à nouveau la virtuose internationale Ana Vidovi? pour un récital exceptionnel au Théâtre de la Ville.

Artiste unanimement saluée pour sa sensibilité musicale, sa maîtrise technique et son élégance sur scène, Ana Vidovi? est aujourd’hui l’une des plus grandes figures de la guitare classique. Sa présence marquera l’un des temps forts de cette édition des 10 ans du festival et nous la remercions chaleureusement d’avoir accepté notre invitation.

Elle proposera également une masterclass (ouverte au public) à destination des stagiaires de l’académie internationale.

En première partie, le public découvrira le Duo Decacorda (guitare & violoncelle), lauréat du tout premier Concours de Duo du festival en 2025, et dont le parcours s’annonce prometteur !

Attention : lors de sa dernière venue, Ana Vidovi? avait affiché complet ! Nous vous recommandons vivement de réserver vos places dès l’ouverture de la billetterie.