Drôme de Guitares : Quatuor Eclisses et Emmanuel Rossfelder

Pour ce 6? concert du Festival International Drôme de Guitares, préparez-vous à vivre une soirée placée sous le signe de la virtuosité, du partage et de l’émotion.

La scène du Théâtre de la Ville accueillera des artistes d’exception : le guitariste Emmanuel Rossfelder et le Quatuor Eclisses, qui se succéderont pour offrir au public un moment musical aussi captivant que festif.

Emmanuel Rossfelder présentera son nouvel album « Home », tandis que le Quatuor Eclisses proposera son spectacle « Filmaginaires » consacré aux plus belles musiques de film.

Les membres du quatuor Eclisses participeront au jury de la finale du concours international.

Emmanuel Rossfelder, Gabriel Bianco, Benjamin Valette et Pierre Lelièvre proposeront également des masterclass à destination des stagiaires de l’Académie Internationale.