Drom’N Klez, festival de musique Kelzmer

Concerts, buffet judéo-provençal, débats, rencontres avec un écrivain et un dessinateur, master-class, atelier de danses se succéderont pendant 1 jours et demi, occasion de découvrir les cultures yiddish et klezmer dans tous leurs aspects, y compris culinaires: car pas de fêtes, dans l’univers ashkénaze, qui ne passent par le plaisir partagé des oreilles, des yeux et des papilles! Pas de rencontres qui ne soient célébrées par le chant, la danse, la discussion et la controverse…

[et tout ceci, bien sûr dans le respect des contraintes sanitaires et de la distanciation sociale]

– Vendredi 16 octobre : soirée d’ouverture

Accueil – Présentation du festival

Buffet judéo-provençal

Concert double plateau : Arom yiddish et le Taraf des Trois-becs

Samedi 17 octobre 2020 de 14H à 00H00 et plus si affinités :

Master Class de chant yiddish dirigée par Judith Marx et ouverte à tous

Atelier de danses israéliennes et klezmer

Présentation de la bande dessinée Varsovie Varsovie de Didier Zuili suivie d’une vente-dédicace

Conférence et débat autour du livre de Rachel Ertel Mémoire du yiddish, Transmettre une langue assassinée présenté par Michèle Tauber – traductrice, chanteuse, professeure de littérature

Projection de Yiddish de Nurith Aviv (sous réserve)et du Court Métrage d’Agnès Varda consacré aux Justes

Apéro-concert avec les Bretons de l’Est (sous réserve)

Concert de clôture double plateau : Gefilte Swing + Marx Sisters