DROM’n KLEZ

Festival dédié à la Musique et Culture Klezmer

» Le Klezmer est un musicien, une musique, un répertoire, une insulte, un mythe, un langage qui raconte… Son histoire, encore méconnue, est l’écho du destin et de l’histoire de la culture yiddish. »

[Douglas Kiman, créateur du site Les terres du klezmer]

Destin fait de catastrophes et de résilience, histoire empreinte d’échanges et d’itinérances, la musique klezmer, née dans la zone de résidence de la Russie tsariste, chante la culture des juifs d’Europe centrale et orientale. De là elle a émigré aux USA et en Amérique latine où elle a su se mêler au blues, au jazz, à la salsa, au tango…

Elle s’est ensuite installée en Europe de l’Ouest: la volonté farouche des » klezmorim » d’aujourd’hui de la partager a permis d’étendre cette musique à tous les publics, combinant les 1001 influences qui furent les siennes, juives d’abord, mais aussi tsiganes, slaves, jazz, grecques, turques…

Les 15 et 16 octobre, elle s’arrêtera à Dieulefit où la Mine d’Art et les Marx Sisters & Cie ont décidé de créer un 1er festival klezmer, DROM’N KLEZ.

Pour y célébrer, pendant un jour et demi, ce que la culture yiddish et Dieulefit ont en commun : une volonté d’accueil des exilés et de solidarité envers les persécutés, une forte tradition de résistance et d’humour.

NOUS SOMMES LÀ: MIR ZAINEN DO!

NOUS ALLONS CHANTER ET DANSER: LOMIR TANTSN, LOMIR ZINGEN!