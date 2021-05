Du BioRepère au GAC

Dissidences, dans le cadre de son projet Terr’O vers une autonomie alimentaire écologique, sociale et solidaire dans les Baronnies Provençales, propose un rapprochement entre producteurs locaux, points de vente existants et consom’acteurs conscients de la santé, des conditions de production, de la biodiversité et des enjeux économiques..Dans une perspective de co-création, une réunion est organisée le 7 mai 2021 à 13h45 dans les locaux du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales pour concrétiser la saison 2021 et préparer les saisons à venir :..Engagements réciproques (production et achats mais aussi partage d’informations, de recettes, de dégustations, de chantiers participatifs…).Gouvernance.Lieu(x) de distribution et de rencontres……Par souci d’organisation et compte tenu du contexte, merci de vous inscrire préalablement en complétant le formulaire. Et si vous souhaitez nous contacter, n’hésitez pas à vous rendre sur www.terro.frou téléphoner à Vincent, coordinateur du réseau TerrO, au +33.6.48.66.62.74