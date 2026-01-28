Du Duel à la Danse !

Parcours théâtral en soirée : partez à la rencontre de ceux qui ont fait la renommée de Grignan et de la plus illustre : Madame de Sévigné et laissez-vous surprendre par le faste des réceptions données dans le petit Versailles de Provence.

Le temps d’une soirée, devenez l’invité(e) du comte et de la comtesse de Grignan qui donnent une fête en l’honneur de Madame de Sévigné. Toutes les grandes maisons de Provence sont invitées. Les festivités suffiront-elles à apaiser leurs rivalités ?

Le long d’un parcours théâtral immersif partez à la rencontre de ceux qui ont fait la renommée de Grignan et de la plus illustre : Madame de Sévigné et laissez-vous surprendre par le faste des réceptions données dans le petit Versailles de Provence.

Avec la compagnie Fête baroques, l’académie d’Arts martiaux historiques européens, le maître d’armes Gilles Martinez, et les médiateurs du château de Grignan.