Nous avons la joie de vous inviter à une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’énergie, de l’émotion et du partage
So Gospel, c’est également un partage d’espérance et de foi au travers d’instruments et de voix chaleureuses.
Littéralement, « Tellement Gospel » exprime le coeur de chacun des membres du groupe.
Rejoignez-nous, et laissez-vous porter par la puissance des voix pour vivre avec nous une soirée inoubliable !
Du Gospel pur et authentique
Avec » So Gospel « , des chanteurs, issus des plus grandes chorales de gospel de France. Certains ont partagé la scène avec des artistes de renom tels que Steevie Wonder, Amel Bent, Céline Dion, Chimène Dady entre autres.
85 allée du foyer rural 26780 Allan Tél. 07 82 52 00 16
Nous avons la joie de vous inviter à une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’énergie, de l’émotion et du partage