Dub Meeting #41

? IRATION STEPPAS

Vanguard of Dub, UK

Iration Steppas Sound System constitue les fondations de la scène underground bass music du West Yorkshire. Mark Iration et Dennis Rootikal se sont rencontrés au début des années 1990, alors que la culture des sound systems changeait et que la musique évoluait. Ce partenariat a conduit au développement du style le plus progressif de reggae et de dub, qui a inspiré une génération de nouveaux Sound Systems et de producteurs de dub tels que O.B.F, King Alpha, Dubkasm et bien d’autres. Il a également laissé une marque sur d’autres genres, de nombreux autres grands noms s’inspirant du frontman Mark Iration.

Au cours des 30 dernières années, Iration Steppas a repoussé les limites de la technologie des systèmes de sonorisation, s’améliorant continuellement pour rester au sommet de son art, et a rassemblé probablement la plus large affluence de dubplates et d’éditions spéciales de tous les Sound System. Mark (Iration Steppas) est un animateur et offre une expérience que vous ne trouverez nulle part ailleurs et que vous ne voudrez pas manquer.

? DREADLYON HI-FI

Dub, Roots, Reggae, Steppas, Romans/Lyon

Sound System référent et initiateur depuis 2007 des Dub Meeting, le Dreadlyon se présente cette fois dans sa version originelle, avec le retour de Ras Hassen-Ti pour accompagner Mc K-Riddim et Vital Riddim !

Il y a 20 ans, Ras Hassen Ti débutait les sound system avec Dreadlyon et était présent lors des premiers Dub Meeting au Mistral Palace, dès son ouverture en 2007. Dreadlyon Hi-Fi produisait en 2004 ses première tune, le mighty « Marcus Garvey », « Roots from the Rock », suivis par « Build da Temple » sur la version Kunta Kinte riddim ! Fort de son talent, il alla ensuite s’aguerrir auprès de sound systems tels que Far East, Blackboard Jungle, King Alpha, et fut produit par de nombreux labels internationaux.

C’est donc avec une belle émotion qu’il revient parmi nous, aux côtés de son acolyte de l’époque Mc K-Riddim & de Vital Riddim pour ce retour aux sources !

