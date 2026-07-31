Concert

Dub Meeting #47 au Mistral Palace

C’est la rentrée, on se retrouve pour un nouveau Dub Meeting !

Dub Meeting #47 au Mistral Palace
Le 03/10/2026 21:00

12 rue Pasteur 26000 Valence

Site internet
Payant

En Partenariat avec Dreadlyon Hi-Fi

MUNGO’S HI-FI (Bass Music, Glasgow)

VITAL RIDDIM (Dub Maker, Valence)

DREADLYON HI-FI (Roots Reggae Dub Sound System, Romans/Lyon)