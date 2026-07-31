Dub Meeting #47 au Mistral Palace

En Partenariat avec Dreadlyon Hi-Fi
MUNGO’S HI-FI (Bass Music, Glasgow)
VITAL RIDDIM (Dub Maker, Valence)
DREADLYON HI-FI (Roots Reggae Dub Sound System, Romans/Lyon)
C’est la rentrée, on se retrouve pour un nouveau Dub Meeting !
12 rue Pasteur 26000 Valence
En Partenariat avec Dreadlyon Hi-Fi
MUNGO’S HI-FI (Bass Music, Glasgow)
VITAL RIDDIM (Dub Maker, Valence)
DREADLYON HI-FI (Roots Reggae Dub Sound System, Romans/Lyon)
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