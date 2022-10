Dub meeting week-end Jour 2

Une première au Mistral Palace et dans les Dub Meeting : Un week-end entier de danse, avec la venue exceptionnelle le samedi d’ABA SHANTI-I, Emperor of Dub, et de son fils, ASHANTI SELAH, pointure montante de la Dub consciente, le vendredi

? DUB MEETING WEEK-END

? ABASHANT-I meets DREADLYON HI-FI & Friends

? SAM 5 NOV ? 15EUR ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE

? Forfait 2 jours 4 et 5 novembre : 25 / 22*EUR

? Réserver : https://www.billetweb.fr/aba-shanti

? Accessible Pass Culture, Pass Région, Top Départ

? ABA SHANTI-I

UK Dub Master, Londres

ABA SHANTI I débuta dans le music-business très tôt. Dans les années 80, il fut le MC du fameux Jah Tubby’s Soud System, sous le pseudo de Jasmine Joe, répandant ses conscious lyrics, malgré l’essor du Ragga. Puis, très vite, il découvre la foi Rastafarienne, s’émancipe et devient ABA SHANTI, il créé au même moment son propre sound system, du même nom, et joue ses premières tunes au Leicester Carnival en 1990. Il crée son label, en 1995 : Falasha Recordings et sort 6 albums (dont « Wrath Of Jah », « Pure Spirit », ou « Jah Lightning & Thunder »…). Célèbre pour son sound system (l’un des sound les plus importants de la scène Dub internationale) sa présence, chaque année, lors du Carnaval de Notting Hill (Londres) reste un passage incontournable, pour les amateurs de Dub et de Conscious sounds du Monde entier. Il fait de nos jours figure de pionnier et maitre incontesté du Dub anglais avec un son steppa percutant et dansant proche de l’énergie Rave.

? DREADLYON HI FI & FRIENDS

Roots Dub Sound-System since 1999, Romans

Feat. Selecta JahSteph & Mc K-Riddim, Vital Riddim, Milouz Dubscandal

Sound System référent et initiateur depuis 2007 des Dub Meeting, le Dreadlyon vous accueille sur leur sono « homemade » avec des sélections roots-reggae & dub style.

Original Style everytime !

