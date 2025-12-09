? DUB MEETING #45

? VIXEN SOUND + MAD’J + DREADLYON HI FI

? SAM 10 JAN ? 14 / 12EUR * ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE

? Réserver : https://www.billetweb.fr/dub-meeting-45

? Accessible Pass Culture, Pass Région

? VIXEN SOUND

Roots Dub Steppaz, Ecosse

MORE CONNECTION – MORE SELECTION

Vixen Sound is a Scottish dub, reggae and dancehall selector & MC, presenting the freshest tunes alongside rarities and exclusives with her trademark, full-force positive energy.

Cutting her teeth in dub by working closely with Mungo’s Hi Fi on the running of their record label (Scotch Bonnet Records) and world-renowned club night (Walk n Skank), Vixen now owns & operates her own soundsystem; collaborates with other dub artists to provide her sweet voice and gut-punchingly raw lyricism to riddims; and is set to release her own original productions in 2025.

Vixen has played across the world from India to New York at events such as Dubquake, Dubcamp, Rototom, Fusion Festival, Goa Sunsplash, Boomtown, Glastonbury, International Dub Gathering, & many more beyond.

?? LINKTR.EE : http://linktr.ee/VixenSound

?? FACEBOOK : https://www.facebook.com/vixensound

?? INSTA : https://www.instagram.com/vixen.sound/

?? TIKTOK : https://www.tiktok.com/@vixen.sound

?? SPOTIFY : https://open.spotify.com/…/artist/5W25Ql2JC4KA64tZRqi3Jm

?? SOUNDCLOUD : https://soundcloud.com/vixensound

?? VIDÉOS : https://www.youtube.com/watch?v=Lh_BeAd7Y-g https://www.youtube.com/watch?v=1ue5S7aQG5M

? MAD’J

Dub Singer & Vibes Creator, Lyon

MAD’J, chanteuse lyonnaise à la voix puissante et touchante, s’impose comme une figure singulière de la scène dub. Formée au conservatoire et inspirée par l’énergie brute des sound systems, elle s’est forgé une identité artistique à la fois incisive et mélodique. Au micro, MAD’J raconte des histoires qui résonnent, puisant dans l’intimité de son vécu et faisant de chaque concert un moment vibrant d’énergie et de partage.

Son voyage musical l’a emmenée à partager la scène avec des artistes renommés tels que Chezidek, Marina P, Joe Yorke ou encore Youthie, et à collaborer avec des sound systems emblématiques comme Dub Addict Sound System et Little Lion Sound System ou encore High Garden Sound System. Avec son premier single, » One Minute to Dream « , réalisé en collaboration avec le dubmaker CC Dub, MAD’J pose les bases de son univers sonore : un dub qui allie profondeur mélodique et énergie stepper.

?? LINKTR.EE : https://linktr.ee/Mad.J

?? FACEBOOK : https://www.facebook.com/LadyMadJ/

?? INSTA : https://www.instagram.com/lady_mad_j/

?? TIKTOK : https://www.tiktok.com/@madjdub

?? SPOTIFY : https://open.spotify.com/…/artist/5trtjhxKBebFy3DnvgY1vy

?? VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=BcMYhD21ncw

? DREADLYON HI FI

Roots Reggae Dub Sound System, Romans/Lyon

Sound System qui a vu le jour en 1999 à Lyon, initiateur depuis 2007 des Dub Meeting au Mistral Palace avec son homemade sound system, Jahsteph à la sélection et MC K Riddim au micro, aussi accompagnés parfois par le dubmaker Vital Riddim et le roots singer Ras Hassen Ti !

?? FACEBOOK : https://www.facebook.com/profile.php?id=100014019966400

?? SOUNDCLOUD : https://soundcloud.com/dreadlyon-hi-fi

?? VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=Qdp9tjGCEFo

CB & gentils prix au Bar !

Les soirées au Mistral Palace se destinent à tous les publics sans exclusivité.

Mais nous sommes attentifs à ce que les événements soient des espaces conviviaux et nous observerons une tolérance zéro face à toute violence ou harcèlement : physique, sexiste et sexuelle, raciste, transphobe, homophobe, validiste….

Si vous ne partagez pas ces valeurs avec nous, abstenez-vous de venir nous visiter. Dans le respect des valeurs que nous défendons, vous êtes tous et toutes les bienvenu.es.

Nous exclurons, ponctuellement ou définitivement, toute personne ne respectant pas les valeurs et règles qui sont instaurées au Mistral Palace.