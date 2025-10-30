Philippe Bossard convie le public à assister à son premier dodo sans doudou. Une histoire à dormir debout puisque lui-même est debout et le public est au plafond de sa chambre.

Il est temps pour lui de grandir, et de dormir enfin seul.

Sujet à des insomnuits, il tente de trouver le sommeil en revisitant les rituels de l’endormissement. Réalité et rêves finissent par se mélanger, son imagination ne le laisse jamais tranquille. Il convoquera différentes figures, imaginaires ou réelles pour l’aider à passer cette épreuve.

Mais en fin de compte, pourquoi renoncer à dormir sans doudou ? Pourquoi ne pas assumer ce que l’on est ?

Un doudou c’est comme un prénom, on l’a depuis tout petit et on le garde toute sa vie.

Vidéo de présentation :