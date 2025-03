Dans la cour du château de Suze-la-Rousse, venez assister à une démonstration de duels d’escrime et découvrir l’escrime et la lutte du Moyen Age à la Renaissance.

En compagnie de Gilles Martinez et de l’Académie AMHE, vous allez pouvoir observer comment les spécialistes et historiens arrivent à retrouver les gestes du passé. Mêlant démonstration et participation, cette animation s’adresse à tous.

Et toute la journée autour de stands d’armes et d’armures, nos intervenants partagent leurs connaissances historiques avec vous, n’hésitez pas à venir les rencontrer.