Concert, Spectacle

Duo cordes sensibles avec Cathline Oriol & Rehan Shaikh

Balade poétique – Duo Cordes sensibles :

Venez assister à cette création où les mots dansent, entre musique et chansons, entre la vie et l’envie d’inviter l’amour au coeur de nos rues, nos quartiers et pourquoi pas
soyons fous, au coeur du Monde…

Le 13/03/2026 18:30

5, rue de l'Ecole 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 04 75 71 83 44

Gratuit pour les visiteurs

Avec la participation de Cathline Oriol (lecture poèmes/chant) & Rehan Shaikh (lecture poèmes/guitare)

Réservé à un public adulte – Sur réservation uniquement