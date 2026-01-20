Duo cordes sensibles avec Cathline Oriol & Rehan Shaikh

Avec la participation de Cathline Oriol (lecture poèmes/chant) & Rehan Shaikh (lecture poèmes/guitare)
Réservé à un public adulte – Sur réservation uniquement
Balade poétique – Duo Cordes sensibles :
Venez assister à cette création où les mots dansent, entre musique et chansons, entre la vie et l’envie d’inviter l’amour au coeur de nos rues, nos quartiers et pourquoi pas
soyons fous, au coeur du Monde…
5, rue de l'Ecole 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 04 75 71 83 44
Avec la participation de Cathline Oriol (lecture poèmes/chant) & Rehan Shaikh (lecture poèmes/guitare)
Réservé à un public adulte – Sur réservation uniquement
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Vous pouvez modifier et personnaliser les paramètres des finalités de traitement de cookies et traceurs pour lesquels vous avez donné votre accord. Vous pouvez également vous opposer à l'ensemble de ces traitements. Votre choix sera enregistré pour une durée de 13 mois pour les cookies marketing, une durée de 13 mois pour les cookies statistiques et une durée de 6 à 12 mois pour les cookies fonctionnels.