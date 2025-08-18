Concert en deux parties : sacrée et profane, séparées par un intermède musicale à l’orgue.
Le répertoire est varié entres airs en solos et duos, tantôt joyeux, tendres, méditatifs, ou empli de colère, de tristesse, et de magie …!
Nous avons puisé parmi les trésors de la musique baroque majoritairement, en Angleterre, en Italie, en Allemagne et en France bien-sûr.
Duo Harmonia
Deux soeurs en solo et duo, accompagnées par un organiste/pianiste ; laissez-vous embarquer dans l’histoire en compagnie de Haendel, Vivaldi, Purcell, Haydn, Rossini, Campra, du Mont, …
…Une passion commune de l’art lyrique pour vous ravir !
rue Mgr Sibour, 26130 St Paul-trois-Châteaux 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
