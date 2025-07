Concert duo Sylvie Jacquemin (piano) et Armin Riffel (violoncelle) : Beethoven, Kodaly, Chopin, Martinu. Au profit de la restauration l’église Notre Dame De Beauvert de Sainte-Jalle. Verre de l’amitié offert à l’issue du concert.

Ce moment musical unique interprété par le duo Sylvie Jacquemin au piano et Armin Riffel au violoncelle. Un temps de partage, de beauté et d’unité autour de la mission qui nous rassemble : préserver et restaurer notre belle église !

Au programme:

Beethoven sonate opus 5 n°1 en sol min.

Kodaly sonatina

Martinu Variations sur un thème de Rosssini

Chopin Sonate opus 65