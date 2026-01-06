Leur complicité musicale est née à Séville en 2017, avant de se concrétiser en 2021 à Paris. Tous deux sont diplômés du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où ils ont bénéficié des conseils et encouragements de personnalités telles que David Walter, Claude Delangle, László Hadadi et Olivier Chassain.
Duo » Métis » – Crozes-Hermitage
Synonyme de rencontre des cultures, le Duo Métis est formé par Luis González Garrido (saxophone) et Antoine Guerrero (guitare), deux musiciens issus de pays différents mais aux parcours artistiques proches.
15 rue du Chevalier d'Urre 26600 Crozes-Hermitage Tél. 04 75 07 07 54