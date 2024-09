Duo Orbis – Concert accordÃ©on & percussions

l’Ensemble Orbis est une formation de jeunes musiciens lyonnais qui s’attache à faire découvrir la musique des compositeurs et compositrices d’aujourd’hui. Ce dimanche 29 en fin de matinée, nous accueillerons deux de ses membres : l’accordéoniste et compositrice Lisa Heute et le percussionniste Louis Quilès, qui ont concocté pour l’occasion un programme mêlant des pièces du répertoire (Fauré, Debussy, Schumann) avec les oeuvres de création : au cours de ce concert vous pourrez en effet découvrir le travail du compositeur chilien Jeremias Iturra, qui sera présent pour l’occasion.