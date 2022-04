Duo Sol’EAU, Performance musicale et dansée, et puis joeuf de pâk en Chasse Klownesk !

AVENTURE de la DixManches TréPieds – le DIMANCHE 17 AVRIL à 11H : DUO Sol’EAU, Performance MUSICALE et DANSÉE, par Lucie Letellier-Bertron de la Cie UmArtio, harpiste, compositrice, danseuse.

Lucie est lumière qui joue comme un ange, qui danse comme une fée !

N’empêche, elle a les pieds sur Terre, les orteils à la rivière.

Ses pouvoirs magiques opèrent donc pour une performance merveilleusement métaphorique et poétique sur le cycle de l’eau et les affairements hélas peu glorieux de l’homme aux dépens de la substance vitale.

Lucie Letellier chez la Mamma DixManches TréPieds, un DUO Sol’EAU avec envoûtement garanti & neurones avertis !

Puis …

J?UFS de PÂK en Chasse Klownesk

Puis, mets et breuvages aidant, on va doucement émerger de cet envoûtement, pour aller … JOUER !

On va jouer comme on ne l’a peut-être pas fait depuis pfff !… une éternité. Dans la cour, sur la place, le long des berges… en princesses on va chasser les dragons, en moutons on va disperser les loups, en sourds on entendra le printemps, en aveugles on verra, on retrouvera la joie des joeufs qui se cache en nous, mais pas que !..

PÂK ou pas KÂP ?! Oui si tu viens jouer Âmie !

RÉSERVATION à l’Office de Tourisme au 04 75 46 42 49. Plus de renseignement au 07 68 83 59 97 ou djinncompagnie@gmail.com