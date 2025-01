A la MPT du Petit Charran, un concert spectacle insolite, intimiste et malicieux, par Gwénaëlle, un brin coquine et Daniel à la guitare voguant au gré de compositions humoristiques. Duo « voix- guitare » pour un show exceptionnel à offrir et à savourer.

Un super spectacle d’une incroyable finesse et d’une rare élégance magnifié par l’interprétation de Gwen qui fait la part belle aux talents féminins et la complicité du guitariste Daniel pour ce show surprenant, espiègle et insolite, comique et touchant, sur une musique douce et dynamique, qui détend et donne la pêche.

Un moment chaleureux et séduisant à partager en leur compagnie.