Le jeu de l’amour et du hasard et de tous ces trucs là… Une comédie romantique mais pas trop, librement non-inspirée de Marivaux. De et avec Marie Lamoline et Yann Lejeune, dirigés par Sylvain Rochedieu. Compagnie Les arts déclinés. Participation libre et consciente au profit des artistes.

Accueil dès 20h.