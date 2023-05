DYADIN EN CONCERT

Voici un duo vocal comme on les adore ! Coline et Charlotte réinterprétent en polyphonie des reprises d’ici et d’ailleurs, pour une (r)évolution musicale tout en douceur. Coline nous accompagne de son guitalélé et mêle sa voix chaude et envoûtante à celle de Charlotte, au timbre clair et cristallin. Un joyeux moment d’harmonie à partager.