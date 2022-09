Dynamiques de dialogue – stage

Jurij Konjar est un danseur improvisateur, né en 1978 à Ljubljana. Entraîné au judo et au chant dès son plus jeune âge, il commence à danser dans le cadre de compétitions de danse de salon. Pour une raison ou une autre, il n’a jamais cessé de danser, et danser est devenu pour lui beaucoup de choses auparavant inimaginables… En 2007, il a subi une blessure à la tête qui a déplacé l’axe de son travail vers le potentiel du moment présent. L’observation approfondie de la vidéo des Variations Goldberg de Steve Paxton pendant des années a lancé un processus de recherche continu qui s’est transformé en une pratique d’improvisation.

J’aimerais vous amener à dialoguer avec un vieil ami – votre corps en mouvement – à partir d’une perspective nouvelle. Considérons que l’état naturel du corps est d’être en mouvement. On peut diriger, transformer, guider voire nier cet état, mais pas l’éviter. Selon cette perspective, le mouvement n’est plus une chose à conquérir, mais plutôt à observer (et à guider?) comme étant toujours déjà là. Je propose d’aller un pas en arrière et d’observer les différents processus que vous appelez la « danse » avant qu’ils n’aboutissent à une forme.

Nous travaillerons sur trois niveaux : les sensations corporelles, l’information mentale et l’éthique du dialogue. Veuillez prendre note que vous travaillerez seuls la plupart du temps, et que je vous guiderai à travers votre processus de travail individuel. Il vous reviendra de choisir le mouvement avec lequel vous désirerez commencer. Par expérience, cela implique souvent d’accepter de se confronter à l’ennui et à la frustration.

Le stage est ouvert à tous ceux qui perçoivent le monde à travers le changement et qui consentent à redevenir débutants une nouvelle fois.