Echange autour du livre L’Ecorchement du Monde

Rencontre autour du Livre « L’Ecorchement du Monde » de Jonathan Crary, qui, à travers cette oeuvre, tord le coup à l’optimisme béat du tout numérique. Avec le philosophe Eric Lecerf. Organisé dans le cadre du Festival des Solidarités.

Le 08/11/2025 15:00

rue Camille Buffardel 26150 Die Tél. 04 75 22 01 93

Site internet
Gratuit pour les visiteurs

L’ère de la connectivité ne renforce pas les liens entres les vivants, elle les dissout. L’ère du numérique doit être identifiée lucidement pour ce qu’elle est : la phase terminale funeste du capitalisme mondial et d’un auto-extractivisme auquel participent à leur insu les utilisateurs du Net.