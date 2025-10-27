L’ère de la connectivité ne renforce pas les liens entres les vivants, elle les dissout. L’ère du numérique doit être identifiée lucidement pour ce qu’elle est : la phase terminale funeste du capitalisme mondial et d’un auto-extractivisme auquel participent à leur insu les utilisateurs du Net.
Echange autour du livre L’Ecorchement du Monde
Rencontre autour du Livre « L’Ecorchement du Monde » de Jonathan Crary, qui, à travers cette oeuvre, tord le coup à l’optimisme béat du tout numérique. Avec le philosophe Eric Lecerf. Organisé dans le cadre du Festival des Solidarités.
