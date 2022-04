Echange : L’Arbre à Palabres / Arbre à Partage – Exposition Hervé Di Rosa

La Compagnie Les Inachevés et le musée de Valence invitent à un temps de parole inspiré de la palabre africaine où chacun exprime des idées, des sentiments, des réflexions pour nourrir une discussion collective autour de problématiques universelles et artistiques. Libérer la parole de son carcan utilitaire et déshumanisé pour interroger sa valeur démocratique, une expérience plurielle.