EchapÃ©es forestiÃ¨res, Saint-Maurice Ã  la tombÃ©e de la nuit

L’artiste plasticien Benjamin Just, en residence dans les environs de Dieulefit, vous invite à une balade dans les forêts de la montagne de Saint-Maurice à la tombée et au début de la nuit, au cours de laquelle il vous proposera une série d’ateliers artistiques dont les productions contribueront à une création d’une oeuvre collective sonore et visuelle