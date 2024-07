EchappÃ©es forestiÃ¨res, MiÃ©landre Ã  la tombÃ©e de la nuit

Benjamin Just, artiste plasticien qui est en résidence actuellement à Vesc, vous inivte à une balade dans les forêts de la Montagne de Miélandre à Vesc, à la tombée et au début de la nuit

Au cours de cette balade, il vous proposera de participer à une série d’ateliers et de performances artistiques, autour des thèmes de la nuit et de la forêt, dont les productions contrbueront à la réalisation d’une oeuvre collective sonore et visuelle.