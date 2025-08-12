Théâtre

Eclats de vie – théâtre et témoignages

Sur scène, deux femmes de générations différentes, deux soeurs de combat qui témoignent après un cancer du sein.

Le 13/11/2025 20:30

2 quai Bérangier de la Blache 26400 Crest Tél. 04 75 81 52 00

Gratuit pour les visiteurs