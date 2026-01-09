Spectacle

« Eclats de vies » – Pont-de-l’Isère

Découvrez ce duo hors du commun qui, en 2h (minimum) vous fera passer du rire aux larmes sur le sujet sensible de la maladie avant, pendant et surtout après.

« Eclats de vies » – Pont-de-l’Isère
Le 18/01/2026 15:00

7 avenue du Rhône 26600 Pont-de-l'Isère

Payant