Eco tracks

Événement sportif, artistique et citoyen organisé par un groupe de jeunes, avec le soutien du service jeunesse de la ville de Nyons.

Skate park

. 13h- 14h : Inscription des participants

. 14h-16h : Jeux et Défis Trot et skate, avec de nombreux lots des commerçants Nyonsais

. 16h-18h : Contest

Disciplines : skate, bmx, trotinette.

Autorisation parentale obligatoire/mineurs – Port du casque obligatoire pour tous les participants – Catégorie : 10-15 ans et 15 ans et plus.

Règlement : Respecter les règles usuelles de circulation sur le skate park : circulation à droite, attente d’espace libre pour s’élancer, prudence…

Espace Forum :

. Stand de jeunes ( Club Manga de L’Espace Jeunesse )

. Espace de sensibilisation au développement durable : association CEDER, collectif pour le pacte de la transition écologique, MDP / transition

. Stand de prévention : Planning familial

Espace Animation :

. Atelier et Performance Graffiti avec Alexis , sur le thème de l’écologie et du réchauffement climatique

. Coin lecture / manga

Espace basket :

. Ateliers tout public

. petits tournois 3*3

Espace concerts

À partir de 19h30 : Scène musicale avec « Nawal »,

« Headen » et « Send me love letters »

20h30 : Ouverture du chapiteau et de la buvette FCPE.