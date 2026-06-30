Concert

EDRA Trio

Bal folk

EDRA Trio
Le 15/07/2026 20:30

2953 route d'Aurel 26340 Aurel Tél. 06 84 48 81 44

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C’est le lierre. Trois musicien.ne.s réuni.e.s et leurs univers entrelacés pour créer un nouveau paysage, à l’image du lierre qui s’ancre profondément tout en tournant ses feuilles vers le ciel.
Théophile Joubert : banjo, violoncelle, voix
Cédric Piérini : accordéon diatonique
Marou Thin : flûtes traversières, vielle à roue

Duo Joubertin – Pierini

L’un, accordéoniste, puise ses inspirations dans le Nordeste du Brésil et le sud-ouest de la France, l’autre, au violoncelle, banjo et chant, dans la méditerranée orientale et l’aire occitane.
Théophile Joubert : banjo, violoncelle, voix
Cédric Piérini : accordéon diatonique

Roux matins:

Souffle, tout est est souffle, et la brise d’un matin roux peut-être un peu plus. Une nouvelle journée, une bouffée de promesses. Un bol d’airs. Je suis liée à ma flûte depuis que je sais ce qu’est l’horizon.  » Roux matins « , c’est le résultat de mes promenades depuis l’aurore de ma vie de musicienne. Flûtes, sons, mots et objets, je joue pour faire danser ou pour susurrer à l’oreille les histoires d’aubes avec et sans nuages. Marou Thin : Flûtes traversières en ut, sol et bois, objets, chant et loopstation, sur fond de répertoire Centre France et personnel