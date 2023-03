Elek’Trip Project & Le Bonk – Les Buissonnantes

Elek’trip Project, c’est un mélange de sons, un Groove électrisant et sur-vitaminé .Aux couleurs des îles, Elek’Trip Project se nourrit de sonorités New-Orleans et Caribéennes. Des compositions imaginées de mon enfance en Guadeloupe, j’embarque le public sur une musique festive, dansante et énergique.Je transforme le son de mon saxophone en l’électrisant de pédales d’effets. Mes compositions s’imprègnent d’une poésie, d’un rêve de voyages. Avec Elek’Trip Project, tantôt je voyage en » solitaire « , tantôt un batteur est mon compagnon de route. La musique se promène, sillonnes les sonorités.Ces excursions musicales invitent à la danse. La rencontre avec les publics et les lieux alimentent ma musique, une musique toujours repensée par ses plages d’improvisations dynamiques et par le public. »

» Le Bonk ? J’ai sauté partout pendant plus d’une heure… J’étais déchaînée » Yvonne, 77 ans.

Incapables de s’entendre sur une playlist de soirée, fatigués de se mettre sur la gueule au moment de régler la radio, cinq colocataires aux goûts musicaux très différents décident de créer Le Bonk, pionnier de l’Electro-Brass, bâtard hasardeux issu d’un coït dégénéré entre l’agressivité de la toute-puissante Techno des free party, la virtuosité virile du Balkan kitch, le cri enragé et souffreteux du Jazz New-Orleans et la nonchalance sexuello-sexuelle du groove latino. Cette chimère musicale a pour dessein d’être comprise et aimée systématiquement de l’humanité entière. Jailli du bouillon populaire des cultures de la rue, émanation de l’internationale des ghettos de la Terre, Le Bonk veut produire un son efficace et explosif sur scène : chaque concert voit le public osciller entre l’émeute et l’orgie, poussant les agents de sécurité à la bavure. Bref, un cocktail Molotov qui n’attend que de taxer un zippo à un pélo pour s’enflammer…