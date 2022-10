? ELIXION ON TOUR

? VEN 21 OCT ? 10 / 8EUR * ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE

? Réserver : https://www.billetweb.fr/elixion-on-tour

? Accessible Pass Culture, Pass Région, Top Départ

Line up :

? TOM BENEV [Tech House]

Tom Benev, dj producteur orienté dans un style Tech house prononcé. Il fait parti intégrante du label Elixion Records depuis 2015. Il distille des sonorités chaleureuses et groovy avec une dextérité déconcertante. Adepte de rythmiques colorées ses dj set vous procureront l’effet d’un vrai bain de soleil.

? LHYZERGIXX [Progressive Techno]

Dj/producteur sans réelles frontières musicale, Lhyzergixx s’inspire tout autant du reggae comme du funk ou encore du blues, il allie toutes ses influences de façon à sortir des sets groovy, mélodiques, envoutants et progressifs avec parfois un coté digne de la musique psychédélique des » seventies « , que l’on retrouve dans ses set Psy-Break.

Avec un gros penchant pour le Breakbeat et la Drum&Bass qu’il affectionne particulièrement, Lhyzergixx fait groover les dancefloors depuis 2010 aux côtés d’artistes tels que South Central, Highbloo, Fukkk offf, Broken Eye, Hedflux, , Groove Sparkz, Loopus in Fabula et bien d’autres.

Sa passion pour la musique électronique, dont il pense qu’elle est l’aboutissement de tous les styles musicaux, l’amène à créer son label » Elixion Record » , et à s’investir afin de pouvoir donner la chance à de nouveaux artistes d’émerger sur la scène électronique Française.

? DUDZ [House – UK Garage]

Élevé au rock et à la soul, puis nourri au jazz, au funk et au hip-hop depuis de nombreuses années, Dudz ne cesse de retranscrire ses influences multiples dans chacun de ses mix ou productions, et a pu partager la scène avec des artistes aux univers très variés tels que Alma Negra, Chris Gresswell, Flava D, Rezz, Taiki Nulight, ou encore VOILAAA Sound System.

Qu’il s’agisse de vous inviter à l’écoute d’un set downtempo ou de vous faire transpirer sur de la House, du UK Garage, de la Bass House ou de la DNB, le fil rouge reste le même : le groove. Son dernier EP chez Elixion Records en est une belle retranscription.

? Lukkå [Techno]

Forgé par un ADN scandinave, Lukkå sillonne et découpe les nuits lyonnaises via une techno mentale et progressive, parfois atmosphérique, parfois puissante. Inspiré par des artistes comme Oscar Mulero, Rødhåd ou encore Lewis Fautzi, Lukkå imagine ses sets dans un univers où se mêlent profondeur de champ sonore, minimalisme, esthétisme et intensité, où se confondent ombres et lumières, glace et feu.

? STÜV [House-Techno] Collectionneur de vinyles hors pair STÜV parcourt les disquaires à la recherche de pépites méconnues et c’est tout naturellement qu’il aime partager ses découvertes avec son public. Friand de house et techno music à la touche acid house made in Detroit. Fluide avec du groove ses djs set sont en constante évolution il ne vous laissera pas de répit sur le dancefloor.

? COLIN OTTER ? Saxophoniste

Saxophoniste performer depuis plus d’une dizaine d’années sur Lyon et sa région, particulièrement dans les clubs underground de la musique électronique, amoureux de Deep House, Melodic Techno, House progressive mais aussi capable d’intervenir sur des styles variés et éclectique.

