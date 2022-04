Elles disent – Festival La Movida

Entre poésie et flamenco : des femmes, un texte, des portraits, un spectacle mené par Léa Delsol à la danse, alban Lorini à la guitare et Isabelle Cousteil autrice et interprète.

Au début du 20e siècle en Europe et dans le monde, des femmes engagées dans la création artistique s’engagent aussi pour la liberté ; en Espagne, certaines s’imposent dans le mundillo flamenco. D’autres, surnommées Las Sinsombrero, ( » les sans-chapeau « ), participent au mouvement artistique et intellectuel » Generation de 27 » aux côtés d’Alberti, Cernuda et Garcia Lorca entre autres hommes. Eux passeront à la postérité, elles non. La montée des fascismes les poussera parfois à s’exiler. Peu à peu, elles sont redécouvertes.