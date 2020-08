Eloge de la plante

Éloge de la plante est un » opéra-jardin » pour chanteuse lyrique et dispositif acousmatique (hauts-parleurs dissimulés) imaginé par le compositeur Jean-Luc Hervé. ?uvre de plein air, où la scène est le contexte naturel d’un jardin, et les plantes tiennent lieu de décor. En utilisant les multiples sonorités de sa voix (parlée, chantée, bruits…), la soprano parcourt la liste des noms latins de plantes comestibles que l’on trouve dans nos jardins et quelques descriptions botaniques de ces plantes en français. C’est ainsi que Rosa canina, Phoniculum piperateum, Angelica archangelica ou Myrrhis odorata nous révèlent en musique leurs vertus curatives ou leurs parfums enivrants. ?À la manière des ornithologues qui émettent divers sons de voix, bruits, sifflements ou claquements pour attirer les oiseaux afin de les observer, la chanteuse Jeanne Crousaud se transforme en guide naturaliste et nous invite à prêter attention à la nature qui nous entoure, aux plantes et aux sons. En frappant doucement dans ses mains, elle éveille peu à peu le dispositif sonore du jardin. Les multiples haut-parleurs de l’installation répondent à la soprano. L’oreille est à l’affût des sons invisibles et de tout ce qui nous environne : noms de plantes, cris, chant, voix parlée, sifflements, claquements de mains, chuintements, sont autant d’exhortations à tendre l’oreille et à s’interroger sur ce vivant, en perpétuelle évolution.