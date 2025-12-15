Emile Londonien + Alpha Cassiopeiae + Astels – jazz house

Le groupe @emile_londonien réinvente les frontières entre broken beat, house, RnB et sonorités électro, avec une énergie live aussi inventive qu’envoûtante. En 1ère partie, le duo @_alpha.cassiopeiae livrera son jazz électronique planant et percussif. La soirée se prolongera avec la closing party @astels , entre pop, electro-funk et R’n’B.
Si vous aimez : GoGo Penguin, Snarky Puppy, les fusions entre clubbing et improvisation et les nuits jazz-électro londoniennes.
Concert programmé dans le cadre de Jazz Sur le Grill – @jazzsurlegrill .