Emmanuelle Martin. Concert de chant Karmatic

« EMMANUELLE MARTIN est aujourd’hui une référence en France et en Europe dans le domaine de la musique classique traditionnelle et sacrée du sud de l’Inde, la musique Karnatique. Répétitions du 10 au 14 de 14h30 à 18h30 Concert le samedi 14 au soir

C’est un véritable parcours initiatique qu’elle a vécu pendant 10 ans à Chennai, en Inde, où elle s’est consacrée à l’apprentissage de cette musique auprès d’un des plus grands maîtres de cette tradition, Shri T.M Krishna. Depuis son retour en France en 2014, elle voyage entre l’Inde, l’Europe et les Etats-Unis où elle donne des concerts, transmet cet art et continue sa propre pratique »