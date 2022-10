En attendant Bouvard et Pécuchet

Texte : Dominique Bouchery, avec la gracieuse collaboration de Gustave Flaubert

Avec : Philippe Altier, Xavier Tchili.

Décors : Fabrice Lelonge. Marionnettes : Céline Joly.

Philippe Altier et Xavier Tchili incarnent Claude & Nono, deux comédiens, plus tout jeunes, qui partagent depuis longtemps la scène, comme en témoignent les affiches qui décorent leur espace de travail. C’est là qu’un jour, l’idée surgit : adapter Bouvard et Pécuchet, de Flaubert ! C’est possible, ça ? Et surtout, est-ce que c’est intéressant ? C’est ce qu’on va voir. Et pendant que Bouvard et Pécuchet traquent en vain la vérité, dans tous les domaines, scientifique, artistique, philosophique, Claude et Nono explorent les facettes de leur métier : le burlesque, les marionnettes, la commedia dell’arte…La langue forte et féroce de Flaubert se glisse dans celle plus contemporaine de Dominique Bouchery pour cette variation, cette mise en abyme, en abymes, ce mille-feuilles complexe : on finit par voir Philippe et Xavier interpréter Claude et Nono incarnant Bouvard et Pécuchet qui jouent eux-mêmes Tartufe et Elmire !