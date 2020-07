En chemin vers l’Afrique : randonnée, percussion, danse et chant

Venez vivre au rythme des percussions, du chant et de la danse ! Séjour de 6 jours et 5 nuits en immersion dans la culture Mandingue (Afrique de l’Ouest) / pas de pré-requis de niveau – ouvert à tous !

Public : pour adultes et ados ( 13ans et + et accompagné(e) d’un(e) adulte participant au séjour.

Alternance de journées » marchées » et sédentaires

AU PROGRAMME :

Enseignements des chants, percussions et danses africaines à la carte lors des journées sédentaires

le mercredi et jeudi : dans les bois des balmes

le samedi : la Croisée des Mondes à Montchenu > animation en soirée pour clôturer la semaine ! (soirée ouverte au public – prix libre)

(Itinéraire susceptible d’être modifié)

Journées « marchées » > ambiance africaine garantie avec partage et découverte des chants, musique et danses Mandingues

Repas et boissons sont préparés par nos soins et emportés pour les journées « marchées »

Des chevaux (qui portent les affaires) et chiens seront nos accompagnateurs lors de ces 6 jours

Nuit en bivouac sous tentes (tente, matelas et duvet non fournis)